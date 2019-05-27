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27.05.2019  09:10   

Корь в Харькове: количество заболевших снизилось

Эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости – высоким.


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За 21 неделю 2019 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью снизилась на 23,0%.

Зарегистрирован 291 больной, в том числе 112 детей. Среди жителей г. Харькова – 201 случай, Харьковского района – 27, Купянского – 10, Кегичевского – 9, Чугуевского – 6, Змиевского, Красноградского и м. Люботин – по 5, Зачепиловского – 4, Близнюковского, Дергачевского и Нововодолажского – по 3, Великобурлукского и Изюмского – по 2, Балаклейского, Валковского, Волчанского, Лозовского, Сахновщанского и Шевченковского – по одному.

С начала года по состоянию на 22 мая зарегистрировано 3829 больных: 2667 взрослых и 1162 ребенка. Зарегистрировано 104 вспышки, с количеством пораженных – 625 человек

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 318 больных (8,3%). Госпитализированы 2573 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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