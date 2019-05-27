Корь в Харькове: количество заболевших снизилось

Эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости – высоким.
За 21 неделю 2019 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью снизилась на 23,0%.
Зарегистрирован 291 больной, в том числе 112 детей. Среди жителей г. Харькова – 201 случай, Харьковского района – 27, Купянского – 10, Кегичевского – 9, Чугуевского – 6, Змиевского, Красноградского и м. Люботин – по 5, Зачепиловского – 4, Близнюковского, Дергачевского и Нововодолажского – по 3, Великобурлукского и Изюмского – по 2, Балаклейского, Валковского, Волчанского, Лозовского, Сахновщанского и Шевченковского – по одному.
С начала года по состоянию на 22 мая зарегистрировано 3829 больных: 2667 взрослых и 1162 ребенка. Зарегистрировано 104 вспышки, с количеством пораженных – 625 человек
Диагноз кори подтвержден лабораторно у 318 больных (8,3%). Госпитализированы 2573 больных. Летальные случаи не регистрировались.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
Появившиеся на небе утром облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Местами возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
давл.:
ветер: