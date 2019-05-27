27.05.2019 12:55

Для харьковских школьников откроются двери более 700 лагерей отдыха и один палаточный городок

В этом году на Харьковщине планируют оздоровить более 240 000 детей



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По словам заместителя председателя ОГА Анатолия Бабичева, согласно с плановыми показателями районов и городов области в 2019 году планируют отправить на отдых 240 732 ребенка, или 94,4% от общей численности детей школьного возраста.

В том числе в учреждениях оздоровления и отдыха, расположенных на территории области, оздоровление и отдых планируют получить более 91,5 тысячи детей.

"Из общего количества оздоровлением и отдыхом из социально незащищенных категорий планируется охватить более 160 000 детей, - сказал Бабичев. - на 100 процентов оздоровлением и отдыхом средства из всех источников финансирования планируется охватить детей, родители которых погибли в районе проведения АТО (ООС), и детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве ".

Оздоровлением планируется охватить более 95% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей участников боевых действий, родных детей родителей-воспитателей и приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семьи; детей, пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС; детей, одному из родителей которых установлена ​​инвалидность первой или второй группы; детей, находящихся на диспансерном учете.

"В этом году планируется оздоровление более 7 000 детей льготных категорий в санаториях и лагерях на побережье Черного моря в Одесской области, побережье Азовского моря в Запорожской области, а также в Харьковской области, горных районах украинских Карпат ", - сказал Бабичев.

Согласно плановым показателям, в 2019 году Харьковская область планирует обеспечить работу 738 заведений, в том числе 24 стационарных детских заведений оздоровления и отдыха, 695 лагерей с дневным пребыванием, 18 - труда и отдыха, одного палаточного городка.