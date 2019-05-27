Каждый пятый житель Харькова- табакозависимый (ИНФОГРАФИКА)

31 мая человечество отмечает День без табака
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.
На Харьковщине 443,1 тыс. человек в возрасте 12 лет и старше, сообщили, что курят (по данным выборочного опроса населения, проведенного в октябре 2018).
По данным Всемирной организации здравоохранения:
— в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением;
— каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды);
Под данным региональных статистиков в Харькове не менее 100 тысяч человек выкуривают от 6 до 10 сигарет в день.
Причем часть опрошенных подростков в возрасте от 12 до 15 лет признались что имеют многолетний опыт курения сигарет.
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.
Курение считают вредной привычкой 47% из числа опрошенных горожан, зависимостью — 38%, неизлечимой болезнью — 9%, не смогли определить своего отношения к курению — 6% респондентов.
Новые исследования показали, что «модный» вейпинг может повлечь повреждение легочных клеток, может повлечь повреждение легочных клеток, поэтому к электронным сигаретам надо относиться с осторожностью.
Ученые школы медицины Нью-Йоркского университета выяснили, что пар от электронных сигарет способствует повреждению ДНК, что может вызвать развитие раковых заболеваний. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.
Исследователи полагают, что, хотя в паре от электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в табачном дыме, риск онкологических заболеваний у вейперов все равно выше, чем у некурящих людей.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
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