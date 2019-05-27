27.05.2019 14:50

Каждый пятый житель Харькова- табакозависимый (ИНФОГРАФИКА)

31 мая человечество отмечает День без табака



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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.

На Харьковщине 443,1 тыс. человек в возрасте 12 лет и старше, сообщили, что курят (по данным выборочного опроса населения, проведенного в октябре 2018).

По данным Всемирной организации здравоохранения:

— в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением;

— каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик (к 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды);

Под данным региональных статистиков в Харькове не менее 100 тысяч человек выкуривают от 6 до 10 сигарет в день.

Причем часть опрошенных подростков в возрасте от 12 до 15 лет признались что имеют многолетний опыт курения сигарет.

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

Курение считают вредной привычкой 47% из числа опрошенных горожан, зависимостью — 38%, неизлечимой болезнью — 9%, не смогли определить своего отношения к курению — 6% респондентов.

Новые исследования показали, что «модный» вейпинг может повлечь повреждение легочных клеток, может повлечь повреждение легочных клеток, поэтому к электронным сигаретам надо относиться с осторожностью.

Ученые школы медицины Нью-Йоркского университета выяснили, что пар от электронных сигарет способствует повреждению ДНК, что может вызвать развитие раковых заболеваний. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Исследователи полагают, что, хотя в паре от электронных сигарет содержится меньше канцерогенов, чем в табачном дыме, риск онкологических заболеваний у вейперов все равно выше, чем у некурящих людей.