27.05.2019 19:01

Харьковчан перед сезоном отпусков «атакует» новая болезнь

Всемирная организация здравоохранения впервые признала эмоциональное «выгорание» в своей Международной классификации болезней.



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Решение, принятое во время Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, может помочь положить конец десятилетиям споров между экспертами о том, как определить «выгорание» и следует ли считать это заболеванием.

В последнем обновлении каталога болезней и травм ВОЗ определяет «выгорание» как «синдром, понимаемый как результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен».

Синдром характеризовался тремя измерениями:

чувство изнеможения или истощения энергии; увеличение умственной отстраненности от работы или чувство негативизма или цинизма, связанное с работой; снижение профессиональной эффективности.

«Выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни», - говорится в классификации.

Напомним, ранее ВОЗ официально признала болезнью «игровое расстройство», внеся его в новую международную классификацию болезней.