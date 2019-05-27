Харьковчан перед сезоном отпусков «атакует» новая болезнь

Всемирная организация здравоохранения впервые признала эмоциональное «выгорание» в своей Международной классификации болезней.
Решение, принятое во время Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, может помочь положить конец десятилетиям споров между экспертами о том, как определить «выгорание» и следует ли считать это заболеванием.
В последнем обновлении каталога болезней и травм ВОЗ определяет «выгорание» как «синдром, понимаемый как результат хронического стресса на рабочем месте, который не был успешно преодолен».
Синдром характеризовался тремя измерениями:
«Выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни», - говорится в классификации.
Напомним, ранее ВОЗ официально признала болезнью «игровое расстройство», внеся его в новую международную классификацию болезней.
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