28.05.2019 16:50

Харьковские аптеки предупредили насчет уровня граничных надбавок на лекарства

Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области сообщает, что на определенный перечень лекарственных средств действует государственное регулирование цен и субъекты хозяйствования должны придерживаться максимально допустимых размеров надбавок.



// facebook

Непосредственный предельный размер снабженческо-сбытовых (оптовых) надбавок и торговых (розничных) надбавок установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 17.10.2008 №955, а именно:

- на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств, установлены предельные снабженческо-сбытовые (оптовые) надбавки не выше 10 процентов оптово-отпускной цены и предельные торговые (розничные) надбавки не выше 25% к закупочной цене;

- на лекарственные средства и изделия медицинского, приобретаемых полностью или частично за бюджетные средства, предельные снабженческо-сбытовые (оптовые) надбавки установлены на уровне не выше 10 процентов к задекларированной изменения оптово-отпускной цены, а предельные торговые (розничные) надбавки - не выше 10 процентов к закупочной цен;

- на лекарственные средства в рамках правительственной программы «Доступные лекарства» установлены предельные снабженческо-сбытовые (оптовые) надбавки не выше 10 процентов оптово-отпускной цены и предельные торговые (розничные) надбавки не выше 15 процентов к закупочной цене.

Для предотвращения обращений граждан, по результатам которых Главное управление Держпродспоживслужбы в Харьковской области будет проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) и недопущения излишнего использования бюджетных средств на возмещение стоимости лекарственных средств, необходимо соблюдать требования установленного государственного регулирования цен на лекарственные средства.