2019 год удачнее предыдущего по ситуации с бешенством животных

Тем не меенее медики настоятельно рекомендуют вакцинировать домашних питомцев.
В 2019 году на территории Харьковской области зарегистрировано 15 неблагополучных пунктов по бешенству, в которых заболело 15 животных, что на 33 случая меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
Бешенство диагностировано у 4 собак, 5 кошек, 4 лис и двух единиц крупного рогатого скота.
Случаи бешенства животных зарегистрированы на территории 12 административных районов (городов) Харьковской области. Больше всего случаев зарегистрировано на территории Чугуевского района - 3 случая. 2 случая зарегистрировано на территории Харькова. Также по 1 случаю бешенства зарегистрировано на территории Боровского, Волчанского, Зачепиловского, Золочевского, Изюмского, Кегичевского, Лозовского, Нововодолажского, Харьковского районов и в Люботине.
По состоянию на 27 мая в области остается 4 неблагополучных пункта по бешенству животных, в которых проводятся соответствующие мероприятия.
В весенне-летний период возникает угроза заболевания бешенством животных, проживающих в городах. Это связано с поездками домашних любимцев со своими хозяевами на дачу, отдых за пределами города и т.д., где возможен контакт с дикими больными животными.
Чтобы уберечь своего любимца от бешенства, необходимо провести профилактическую прививку. Для этого необходимо обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины.
Прививке подлежат все животные, начиная с 3-х месячного возраста. Вакцина - бесплатная, а также прививки стоит 5 (пять) рублей, напоминают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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