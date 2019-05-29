29.05.2019 11:38

2019 год удачнее предыдущего по ситуации с бешенством животных

Тем не меенее медики настоятельно рекомендуют вакцинировать домашних питомцев.



// Facebook

В 2019 году на территории Харьковской области зарегистрировано 15 неблагополучных пунктов по бешенству, в которых заболело 15 животных, что на 33 случая меньше, чем за аналогичный период 2018 года.



Бешенство диагностировано у 4 собак, 5 кошек, 4 лис и двух единиц крупного рогатого скота.



Случаи бешенства животных зарегистрированы на территории 12 административных районов (городов) Харьковской области. Больше всего случаев зарегистрировано на территории Чугуевского района - 3 случая. 2 случая зарегистрировано на территории Харькова. Также по 1 случаю бешенства зарегистрировано на территории Боровского, Волчанского, Зачепиловского, Золочевского, Изюмского, Кегичевского, Лозовского, Нововодолажского, Харьковского районов и в Люботине.



По состоянию на 27 мая в области остается 4 неблагополучных пункта по бешенству животных, в которых проводятся соответствующие мероприятия.



В весенне-летний период возникает угроза заболевания бешенством животных, проживающих в городах. Это связано с поездками домашних любимцев со своими хозяевами на дачу, отдых за пределами города и т.д., где возможен контакт с дикими больными животными.



Чтобы уберечь своего любимца от бешенства, необходимо провести профилактическую прививку. Для этого необходимо обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины.



Прививке подлежат все животные, начиная с 3-х месячного возраста. Вакцина - бесплатная, а также прививки стоит 5 (пять) рублей, напоминают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.