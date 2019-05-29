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29.05.2019  11:38   

2019 год удачнее предыдущего по ситуации с бешенством животных

Тем не меенее медики настоятельно рекомендуют вакцинировать домашних питомцев.


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В 2019 году на территории Харьковской области зарегистрировано 15 неблагополучных пунктов по бешенству, в которых заболело 15 животных, что на 33 случая меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Бешенство диагностировано у 4 собак, 5 кошек, 4 лис и двух единиц крупного рогатого скота.

Случаи бешенства животных зарегистрированы на территории 12 административных районов (городов) Харьковской области. Больше всего случаев зарегистрировано на территории Чугуевского района - 3 случая. 2 случая зарегистрировано на территории Харькова. Также по 1 случаю бешенства зарегистрировано на территории Боровского, Волчанского, Зачепиловского, Золочевского, Изюмского, Кегичевского, Лозовского, Нововодолажского, Харьковского районов и в Люботине.

По состоянию на 27 мая в области остается 4 неблагополучных пункта по бешенству животных, в которых проводятся соответствующие мероприятия.

В весенне-летний период возникает угроза заболевания бешенством животных, проживающих в городах. Это связано с поездками домашних любимцев со своими хозяевами на дачу, отдых за пределами города и т.д., где возможен контакт с дикими больными животными.

Чтобы уберечь своего любимца от бешенства, необходимо провести профилактическую прививку. Для этого необходимо обратиться в государственную больницу ветеринарной медицины.

Прививке подлежат все животные, начиная с 3-х месячного возраста. Вакцина - бесплатная, а также прививки стоит 5 (пять) рублей, напоминают в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, вакцинация, харьков
 
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