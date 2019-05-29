29.05.2019 11:57

Отравление детей в детсаду: спациалисты рассказали об итогах расследования

Специалисты нашли нарушения работы кухни детского учреждения.



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Информация о заболевании детей острыми кишечными инфекциями



Напомним, 21 мая в яслей-саду №58 было зарегистрировано 4 случая заболевания детей острыми кишечными инфекциями. Все заболевшие дети были госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу.

По состоянию на 28 мая трое детей выписаны из инфекционной больницы, один ребенок продолжает стационарное лечение.



Для установления причин и условий возникновения заболеваний специалистами ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области проведено эпидемиологическое расследование и внеплановая проверка заведения относительно соблюдения гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами и соблюдения требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.



При обследовании заведения выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов по организации питания детей, условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, своевременного медицинского осмотра работников заведения и тому подобное.



В связи с выявленными нарушениями руководителю учреждения выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, начато административное производство по факту выявления нарушения санитарных норм.



Материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.



Ситуация остается на контроле ГУ Госпродпотребслужбы.



Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.