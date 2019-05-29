Отравление детей в детсаду: спациалисты рассказали об итогах расследования

Специалисты нашли нарушения работы кухни детского учреждения.
Информация о заболевании детей острыми кишечными инфекциями
Напомним, 21 мая в яслей-саду №58 было зарегистрировано 4 случая заболевания детей острыми кишечными инфекциями. Все заболевшие дети были госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу.
По состоянию на 28 мая трое детей выписаны из инфекционной больницы, один ребенок продолжает стационарное лечение.
Для установления причин и условий возникновения заболеваний специалистами ГУ Госпродпотребслужба в Харьковской области проведено эпидемиологическое расследование и внеплановая проверка заведения относительно соблюдения гигиенических требований по обращению с пищевыми продуктами и соблюдения требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов.
При обследовании заведения выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов по организации питания детей, условий хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, своевременного медицинского осмотра работников заведения и тому подобное.
В связи с выявленными нарушениями руководителю учреждения выданы предписания об устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, начато административное производство по факту выявления нарушения санитарных норм.
Материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.
Ситуация остается на контроле ГУ Госпродпотребслужбы.
Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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