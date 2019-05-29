Специалист Дерспоживслужбы будет постоянно мониторить медработников и контроль за сансостоянием харьковских детских лагерей отдыха

Согласно требованиям регионального отделения ведомства - медицинские работники должны обеспечить ежедневный контроль за соблюдением требований санитарного законодательства в детских заведениях оздоровления и отдыха
В соответствии с требованиями действующего законодательства в обязанности медицинских работников детских учреждений оздоровления и отдыха входит контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при оздоровительной кампании, а именно: контроль организацией питания, питьевого режима, физическим воспитанием, санитарно-гигиеническим состоянием содержания помещений и территории заведения, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий, санитарно-просветительской работы с персоналом и детьми, и тому подобное.
По приглашению Департамента здравоохранения облгосадминистрации 28 мая 2019 специалист Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства приняла участие в совещании для медицинских работников детских учреждений оздоровления и отдыха на тему «Медицинские аспекты обеспечения оздоровления и отдыха детей в условиях детских оздоровительных и отдыха летом 2019 ». В выступлении были освещены вопросы по обеспечению соблюдения требований санитарного законодательства при организации медицинского обслуживания детей в учреждениях оздоровления и отдыха. Обсуждены проблемные вопросы в осуществлении медицинского контроля за функционированием детских учреждений оздоровления и отдыха.
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