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30.05.2019  09:01   

Мужчину с инсультом сняли с крыши недостроя (ФОТО)

О ввзове в волчанский район рассказали в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.


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Вызов поступил 29 мая в 16:16. 

На месте бригалда скорой увидела мужчину 59 лет на крыше недостроенного частного дома с признаками острой недостаточности мозгового кровообращения.

Чтобы гарантированно и максимально осторожно снять потрадавшего с крыши, медики как всегда обратились к сотрудникам ГСЧС.

С их помощью мужчину доставили к карете скорой, где ему была оказана помощь, и госпитализировали в ОКБ Харькова.

Источник:   Центр экстренной медпомощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая помощь, харьков
 
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