Мужчину с инсультом сняли с крыши недостроя (ФОТО)

О ввзове в волчанский район рассказали в Центре экстренной медпомощи и медицины катастроф.
Вызов поступил 29 мая в 16:16.
На месте бригалда скорой увидела мужчину 59 лет на крыше недостроенного частного дома с признаками острой недостаточности мозгового кровообращения.
Чтобы гарантированно и максимально осторожно снять потрадавшего с крыши, медики как всегда обратились к сотрудникам ГСЧС.
С их помощью мужчину доставили к карете скорой, где ему была оказана помощь, и госпитализировали в ОКБ Харькова.
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
влажн.:
давл.:
ветер: