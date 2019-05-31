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31.05.2019  08:57   

Больных корью на Харьковщине уменьшилось вполовину

Тем не менее эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости - высоким.


//cxid.info

За 22 неделю 20119 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью снизилась на 57,4%.

Зарегистрировано 184 больных, из них 64 (34,8%) ребенка. Среди жителей г. Харькова - 131 случай, Харьковского района - 14, Купянского - 8, Змиевского - 5, Балаклейский и Богодуховского - по 4, Дергачевского - 3, Близнюковского, Великобурлукского и Волчанского - по 2, Золочевского, Двуречанского, Валковского, Кегичевского, Красноградского, Сахновщинского, Первомайского, Чугуевского и г. Люботин - по одному.

С начала года по состоянию на 29 мая зарегистрировано 4013 больных: 2787 взрослых и 1226 детей.

Диагноз кори подтвержден лабораторно у 335 больных (8,3%). Госпитализированы 2674 больных. Летальные случаи не регистрировались.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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