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31.05.2019  15:30   

В детсаду на Новых Домах отравились дети

Четверо детей попали в больницу, один лечится амбулаторно.


dnz146.edu.kh.ua

30 мая среди детей, посещающих ясли-сад №146 на ул. Тпнкопия, 8в, зарегистрировано 5 случаев инфекционных заболеваний.

Госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу 4 детей, 1 ребенок лечится амбулаторно. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения.

Специалисты Харьковского городского филиала лабораторного центра проводят эпидемиологическое расследование.

В заведении введен комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которого отобраны образцы проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды и материал от контактных.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  отравление, детсад, дети, харьков
 
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