В детсаду на Новых Домах отравились дети

Четверо детей попали в больницу, один лечится амбулаторно.
30 мая среди детей, посещающих ясли-сад №146 на ул. Тпнкопия, 8в, зарегистрировано 5 случаев инфекционных заболеваний.
Госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу 4 детей, 1 ребенок лечится амбулаторно. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения.
Специалисты Харьковского городского филиала лабораторного центра проводят эпидемиологическое расследование.
В заведении введен комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которого отобраны образцы проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды и материал от контактных.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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