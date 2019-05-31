31.05.2019 15:30

В детсаду на Новых Домах отравились дети

Четверо детей попали в больницу, один лечится амбулаторно.



dnz146.edu.kh.ua

30 мая среди детей, посещающих ясли-сад №146 на ул. Тпнкопия, 8в, зарегистрировано 5 случаев инфекционных заболеваний.



Госпитализированы в Областную детскую инфекционную клиническую больницу 4 детей, 1 ребенок лечится амбулаторно. Всем заболевшим поставлен предварительный диагноз гастроэнтерит предположительно инфекционного происхождения.



Специалисты Харьковского городского филиала лабораторного центра проводят эпидемиологическое расследование.



В заведении введен комплекс противоэпидемических мероприятий, в ходе которого отобраны образцы проб пищевых продуктов, воды, смывов с объектов внешней среды и материал от контактных.