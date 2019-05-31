31.05.2019 17:03

В каждом пятом оздоровительном лагере медики нашли в воде отклонения от нормы

Харьковские эпидемиологи отчитались о результатах лабораторных исследований при подготовке детских заведений оздоровления и отдыха к оздоровительному сезону 2019 года.



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Летом 2019 году в Харьковской области запланировано открытие 24 оздоровительных лагерей.

В соответствии с Планом мониторинга запланировано проведение лабораторных исследований в 16 заведениях оздоровления и отдыха, из них: в 15 оздоровительных и 1 заведении отдыха (палаточный городок).

В ходе подготовки к сезону оздоровления и отдыха специалистами филиалов ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» проведены лабораторные исследования во всех запланированных заведениях и дополнительно на договорной основе в 355 учреждениях отдыха с дневным пребыванием детей (пришкольные лагеря).

По результатам лабораторных исследований в 83 учреждениях (22,4%) выявлены отклонения показателей качества питьевой воды от нормативных требований по ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком»: по микробиологическим показателям исследовано 413 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 23 пробах (5,6%), по санитарно-химическим показателям исследовано 396 проб питьевой воды, превышение нормативов выявлено в 85 пробах (21,5%).

Руководителям учреждений, где результаты исследований питьевой воды не отвечали гигиеническим нормативам, были предоставлены предложения по необходимости проведения мероприятий с целью улучшения показателей безопасности и качества питьевой воды и повторного проведения лабораторных исследований.

Исследовано 12 проб воды открытых водоемов в пределах акватории пляжей 5-ти заведений оздоровления детей: по микробиологическим показателям отклонений от нормативных требований не обнаружено, по санитарно-химическим показателям превышение нормативных требований обнаружено в 4 пробах (33,3%), отобранных из акватории пляжа спортивно-оздоровительной базы - палаточного городка «Бритай» Лозовского городского совета.

Специалисты ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины» приняли участие в 10 совещаниях и 2 семинарах, проводимых Харьковской, Красноградской, Дергачевского, Золочевского районными государственными администрациями и территориальными общинами где рассматривались вопросы подготовки детских учреждений к оздоровительной кампании 2019 года.

Проведенная следующая санитарно-просветительная работа: прочитано 332 лекции владельцам, руководителям и работникам детских учреждений оздоровления и отдыха, проведения 228 бесед.