Разносчиков лептоспироза и болезни Лайма нашли под Харьковом

В апреле специалисты областного лабораторного центра провели обследование Золочевского района в окрестностях с. Березовка.
Обследованы дубрава и берег пруда путем установления 400 ловушек, отловлено 25 мелких млекопитающих. При обследовании животных получено два положительных результата на туляремию в титрах 1:40 (8% зараженных) и 6 положительных результатов лептоспироза (24% зараженных). Возбудителей других особо опасных инфекций не обнаружено.
При исследовании 88 клещей, собранных в природе, на наличие возбудителей клещевого боррелиоза (болезни Лайма) получено 4 положительных результата.
При исследовании 32 клещей в 4-х пробах, собранных с собак, в первой из проб выявлен положительный результат туляремии. Исследование этих клещей на другие инфекции дало отрицательный результат.
Медики напоминают о необходимости соблюдения правил поведения при отдыхе на природе с целью профилактики природно-очаговых инфекций:
– не употреблять воду из открытых водоемов;
– продукты питания должны храниться в недоступной для мелких млекопитающих таре;
– не заходить в воду при наличии на теле открытых ран;
– купаться только в отведенных для этого местах;
– избегать контактов с мелкими млекопитающими;
– перед заходом в лес желательно обработать поверхность тела аэрозолем-репеллентом для отпугивания клещей;
– одежда должна как можно тщательнее защищать открытые участки тела
– для своевременного выявления клещей, которые присосались, необходимо каждые 2:00 при нахождении в лесу и при выходе из него проводить само- и взаимоосмотр;
– если возникло подозрение на заражение природно-очаговыми инфекциями необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение за помощью.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
В Харькове ожидается пасмурная погода – во второй половине дня небо прояснится, чтобы снова спрятаться за облаками. Без существенных осадков.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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