03.06.2019 13:54

Разносчиков лептоспироза и болезни Лайма нашли под Харьковом

В апреле специалисты областного лабораторного центра провели обследование Золочевского района в окрестностях с. Березовка.



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Обследованы дубрава и берег пруда путем установления 400 ловушек, отловлено 25 мелких млекопитающих. При обследовании животных получено два положительных результата на туляремию в титрах 1:40 (8% зараженных) и 6 положительных результатов лептоспироза (24% зараженных). Возбудителей других особо опасных инфекций не обнаружено.

При исследовании 88 клещей, собранных в природе, на наличие возбудителей клещевого боррелиоза (болезни Лайма) получено 4 положительных результата.



При исследовании 32 клещей в 4-х пробах, собранных с собак, в первой из проб выявлен положительный результат туляремии. Исследование этих клещей на другие инфекции дало отрицательный результат.



Медики напоминают о необходимости соблюдения правил поведения при отдыхе на природе с целью профилактики природно-очаговых инфекций:



– не употреблять воду из открытых водоемов;

– продукты питания должны храниться в недоступной для мелких млекопитающих таре;

– не заходить в воду при наличии на теле открытых ран;

– купаться только в отведенных для этого местах;

– избегать контактов с мелкими млекопитающими;

– перед заходом в лес желательно обработать поверхность тела аэрозолем-репеллентом для отпугивания клещей;

– одежда должна как можно тщательнее защищать открытые участки тела

– для своевременного выявления клещей, которые присосались, необходимо каждые 2:00 при нахождении в лесу и при выходе из него проводить само- и взаимоосмотр;

– если возникло подозрение на заражение природно-очаговыми инфекциями необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение за помощью.