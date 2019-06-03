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03.06.2019  13:54   

Разносчиков лептоспироза и болезни Лайма нашли под Харьковом

В апреле специалисты областного лабораторного центра провели обследование Золочевского района в окрестностях с. Березовка.


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Обследованы дубрава и берег пруда путем установления 400 ловушек, отловлено 25 мелких млекопитающих. При обследовании животных получено два положительных результата на туляремию в титрах 1:40 (8% зараженных) и 6 положительных результатов лептоспироза (24% зараженных). Возбудителей других особо опасных инфекций не обнаружено.

При исследовании 88 клещей, собранных в природе, на наличие возбудителей клещевого боррелиоза (болезни Лайма) получено 4 положительных результата.

При исследовании 32 клещей в 4-х пробах, собранных с собак, в первой из проб выявлен положительный результат туляремии. Исследование этих клещей на другие инфекции дало отрицательный результат.

Медики напоминают о необходимости соблюдения правил поведения при отдыхе на природе с целью профилактики природно-очаговых инфекций:

– не употреблять воду из открытых водоемов;
– продукты питания должны храниться в недоступной для мелких млекопитающих таре;
– не заходить в воду при наличии на теле открытых ран;
–  купаться только в отведенных для этого местах;
–  избегать контактов с мелкими млекопитающими;
–  перед заходом в лес желательно обработать поверхность тела аэрозолем-репеллентом для отпугивания клещей;
–  одежда должна как можно тщательнее защищать открытые участки тела
–  для своевременного выявления клещей, которые присосались, необходимо каждые 2:00 при нахождении в лесу и при выходе из него проводить само- и взаимоосмотр;
–  если возникло подозрение на заражение природно-очаговыми инфекциями необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение за помощью.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  лабцентр, болезнь лайма, лептоспироз, харьков
 
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