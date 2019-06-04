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04.06.2019  10:01   

Харьков и регион – печальные «лидеры» по заболеваемости на корь

Областной лабцентр обновил статистику по контролю за эпидемической обстановкой


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По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 22-й недели 2019 корью заболели 1310 человек - 643 взрослых и 667 детей. Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости. Недавно Верховный Суд Украины подтвердил обязательность всех прививок для посещения детьми учебных заведений.  

 С 24 по 30 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных: 120 взрослых и 64 ребенка), м. Киев (128: 76 взрослых и 52 ребенка), Киевской (128: 74 взрослых и 54 ребенка), Хмельницкой (93 больных: 40 взрослых и 53 ребенка), и Тернопольской областях (82: 25 взрослых и 57 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 до 30 мая 2019) корью заболели 52 034 человека - 24 534 взрослых и 27 500 детей, а от осложнений кори умерли 17 человек.

Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. Человек, 38 из которых умерли.  

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.   Наличие прививок по календарю - обязательное требование для посещения детских садов и школ.

Верховный Суд Украины отказал в удовлетворении исковых требований, в которых один из родителей обжаловал решение руководства детсад не принимать непривитого ребенка к посещению заведения. В постановлении Верховного Суда отмечается, что государство должно обеспечить соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей.

Когда индивидуальный интерес противопоставляется общему интересу общества, общее благо на безопасность и охрану здоровья имеет преимущество.  

МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменено. Теперь можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасен. Кроме того, прививки должны получить дети, которые имеют фальшивую справку о прививках, но на самом деле не были вакцинированы.  

Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 30 мая в Украине была 824 521 доза.

Источник:   Центраобщественного здоровья МОЗ Украины
 Тэги:  болезнь, харьков, регион, эпидемиолог, центр, лабораторный
 
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