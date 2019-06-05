05.06.2019 08:20

С наступлением жары в Харьков едет дорогостоящий медицинский препарат

Учитывая печальный опыт борьбы с ботулизмом в прошлом году, в этом сезоне медики будут более подготовлены для оказания помощи любителям копченой рыбы и прочих продуктов, в которых может развиться токсины ботулизма



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В регионы Украины начали развозить крупнейшую за последние годы партию сывороток от ботулизма.

По информации Министерства здравоохранения Украины, за государственный счет было закуплено 204 флакона ботулинического антитоксина канадского производства. В соответствии с распределением, Харьковской предоставляется семь флаконов ботулинического антитоксина ґептавалентного (A, B, C, D, E, F, G) - (Конский).

Согласно документации Минздраву, стоимость одного флакона составляет 96 625,62 грн. Таким образом общая стоимость семи флаконов составляет - 676 ​​379 грн, за 204 флаконы - 19, 7 миллиона гривен.

"Чтобы обеспечить всех пациентов необходимыми лекарствами, потребность каждого региона формировали на базе статистических данных - через расчет среднего количества заболеваний за последние десять лет", говорится в сообщении МОЗ.

Напомним, ботулизм - это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают из 7-24 часов после употребления зараженной пищи. Среди них: нарушение близкого зрения, двоение в глазах, сильно выраженная сухость во рту, трудно глотать, повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение, кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор), поражение мышц шеи и конечностей.

По оперативным сообщениям, с начала года в Украине зарегистрировано 45 случаев ботулизма, в результате которых заболела 51 человек.

Напомним, за два месяца этого года двое людей скончались от ботулизма. Сначала в Черниговской области от заболевания погибла киевлянка, а чуть позже мужчина умер от ботулизма в Запорожской области.

Заболевшие на бутулизма употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания ботулизмом были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, овощей и грибов консервированных.