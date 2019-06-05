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05.06.2019  16:40   

Когда врач имеет право отказаться от ведения пациента: важное разъяснение

Каждый врач имеет право на отказ от дальнейшего ведения пациента, но для этого должны быть определенные условия.


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Безусловно, врач может отказаться вести пациента, но последний ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи.

Об этом говорится на сайте правительства.

Только в таких случаях врач имеет право отказаться от пациента:

  1. Пациент не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.
  2. Пациент нарушает правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

Так же, как и в предыдущем случае, все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительном состоянии здоровья пациента подтвержден. С подтвержденными фактами нарушений и соответствующим заявлением врач должен обратиться к руководителю медучреждения.

Кроме того, если врач или медучреждение не может обеспечить соответствующее лечение (нет нужного оборудования, отделения, профиль врачей не соответствует заболеванию), врачи рекомендовать пациенту обратиться в медучреждение, где он получит необходимую медицинскую помощь, либо направить таким медучреждение.

Врач не может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если знает:

  • что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента (нарушение карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до двух лет);
  • что такой отказ может привести к смерти пациента или иные тяжкие последствия (наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового).

Право на отказ от ведения пациента регулируется следующими законами и нормативно-правовыми актами: Основы законодательства Украины о здравоохранении:

  • Закон Украины от 19.11.1992 [ст. 34 (ч. 3, 4), 38, 43 (ч. 2)].
  • Приказ МЗ Украины от 19.03.2018 №503 «Об утверждении Порядка выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, и формы декларации о выборе врача, который оказывает первичную медицинскую помощь»
  • Инструкция о порядке заполнения листка нетрудоспособности, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Украины, Министерства труда и социальной политики Украины, Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины №532 / 274 / 136- ос / 1406 от 03.11.2004.
  • Уголовный кодекс Украины (ст. 139, 140).
  • Гражданский кодекс Украины (ст. 284, ч. 5).
Источник:   sud
 Тэги:  врач, зарплата, харьков, премьер, мед, реформа, супрун, гройсман
 
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