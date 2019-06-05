Когда врач имеет право отказаться от ведения пациента: важное разъяснение

Каждый врач имеет право на отказ от дальнейшего ведения пациента, но для этого должны быть определенные условия.
Безусловно, врач может отказаться вести пациента, но последний ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи.
Об этом говорится на сайте правительства.
Только в таких случаях врач имеет право отказаться от пациента:
Так же, как и в предыдущем случае, все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительном состоянии здоровья пациента подтвержден. С подтвержденными фактами нарушений и соответствующим заявлением врач должен обратиться к руководителю медучреждения.
Кроме того, если врач или медучреждение не может обеспечить соответствующее лечение (нет нужного оборудования, отделения, профиль врачей не соответствует заболеванию), врачи рекомендовать пациенту обратиться в медучреждение, где он получит необходимую медицинскую помощь, либо направить таким медучреждение.
Врач не может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если знает:
Право на отказ от ведения пациента регулируется следующими законами и нормативно-правовыми актами: Основы законодательства Украины о здравоохранении:
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влажн.:
давл.:
ветер: