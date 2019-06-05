05.06.2019 16:40

Когда врач имеет право отказаться от ведения пациента: важное разъяснение

Каждый врач имеет право на отказ от дальнейшего ведения пациента, но для этого должны быть определенные условия.



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Безусловно, врач может отказаться вести пациента, но последний ни при каких обстоятельствах не может остаться без медицинской помощи.

Об этом говорится на сайте правительства.

Только в таких случаях врач имеет право отказаться от пациента:

Пациент не выполняет медицинских предписаний и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают. Пациент нарушает правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения и при этом ничего не угрожает жизни пациента или здоровью людей, которые его окружают.

Так же, как и в предыдущем случае, все нарушения должны быть зафиксированы и задокументированы, а удовлетворительном состоянии здоровья пациента подтвержден. С подтвержденными фактами нарушений и соответствующим заявлением врач должен обратиться к руководителю медучреждения.

Кроме того, если врач или медучреждение не может обеспечить соответствующее лечение (нет нужного оборудования, отделения, профиль врачей не соответствует заболеванию), врачи рекомендовать пациенту обратиться в медучреждение, где он получит необходимую медицинскую помощь, либо направить таким медучреждение.

Врач не может отказать в предоставлении медицинской помощи пациенту, если знает:

что такой отказ может привести к тяжелым последствиям для пациента (нарушение карается штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до двух лет);

что такой отказ может привести к смерти пациента или иные тяжкие последствия (наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового).

Право на отказ от ведения пациента регулируется следующими законами и нормативно-правовыми актами: Основы законодательства Украины о здравоохранении: