В Харьков доставили раненых бойцов (ФОТО)

Каретами скорой помощи бойцов перевезли с аэродромов в Военный госпиталь.
Бригады экстренной медицинской помощи перевезли военнослужащих с аэродромов г. Чугуева и с ХАЗа в Военный госпиталь, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Бойцов госпитализировали с огнестрельными ранениями и различными травмами.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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