В Харьков доставили раненых бойцов (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 5 июня Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 6 июня Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.