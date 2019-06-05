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05.06.2019  17:02   

В Харьков доставили раненых бойцов (ФОТО)

Каретами скорой помощи бойцов перевезли с аэродромов в Военный госпиталь.


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Бригады экстренной медицинской помощи перевезли военнослужащих с аэродромов г. Чугуева и с ХАЗа в Военный госпиталь, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
 
Бойцов госпитализировали с огнестрельными ранениями и различными травмами.

Тэги:  скорая, харьков
 
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