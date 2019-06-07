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07.06.2019  09:10   

За неделю на Харьковщине прибавилось полторы сотни больных корью

На 23 неделе зарегистрировано 156 больных корью, из них 59 детей.


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По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость корью снизилась на 17,9%. Тем не менее эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости – высоким.

Среди жителей Харькова корью заболели 117 человек, Харьковского района – 14, Купянского – 4, Богодуховского, Кегичевского и Нововодолажского – по 3, Змиевского, Красноградского и г. Люботин – по 2, Волчанского, Золочевского, Изюмского, Краснокутского, Лозовского и Сахновщинского – по одному.

Зарегистрировано 7 вспышек с количеством пораженных – 55 человека, из них 4 в быту, 2 в учебных заведениях, 1 в учреждениях здравоохранения.

С начала года по состоянию на 5 июня зарегистрировано 4169 больных: 2884 взрослых и 1285 детей.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в 335 больных (8,0%). Госпитализированы 2759 больных. Летальные случаи не регистрировались.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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