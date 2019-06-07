За неделю на Харьковщине прибавилось полторы сотни больных корью

На 23 неделе зарегистрировано 156 больных корью, из них 59 детей.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость корью снизилась на 17,9%. Тем не менее эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости – высоким.
Среди жителей Харькова корью заболели 117 человек, Харьковского района – 14, Купянского – 4, Богодуховского, Кегичевского и Нововодолажского – по 3, Змиевского, Красноградского и г. Люботин – по 2, Волчанского, Золочевского, Изюмского, Краснокутского, Лозовского и Сахновщинского – по одному.
Зарегистрировано 7 вспышек с количеством пораженных – 55 человека, из них 4 в быту, 2 в учебных заведениях, 1 в учреждениях здравоохранения.
С начала года по состоянию на 5 июня зарегистрировано 4169 больных: 2884 взрослых и 1285 детей.
Диагноз кори подтвержден лабораторно в 335 больных (8,0%). Госпитализированы 2759 больных. Летальные случаи не регистрировались.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
влажн.:
давл.:
ветер: