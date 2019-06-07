07.06.2019 19:15

Жителей Харьковщины предупреждают об активности клещей (ВИДЕО)

В мае и июне - пик активности клещей.



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В областном лабораторном центре объясняют: прохладная погода несколько уменьшила активность паразитов, но с повышением температуры риск присасывания клещей значительно повышается. В случае несвоевременного лечения болезней, которые переносят паразиты, они становятся почти неизлечимыми, говорит врач Елена Кондратенко.

"Клещи переносят еще такие инфекционные заболевания на нашей территории, как эрлихиоз, анаплазмоз. Это то, что мы может отследить при мониторинговых исследованиях, которые проводятся на территории нашей Харьковской области. Наиболее распространен – это клещевой боррелиоз, боррелиоз Лайма" - подждчеркивает специалист.

Врач советует надевать на природу закрытую одежду и применять аэрозоли-репелленты: "Проводить само- и взаимоосмотры каждые один-два часа. Когда приходите домой, то нужно хорошенько отряхивать одежду над ванной, чтобы вы могли увидеть, если вдруг там клещ прикрепился, чтобы можно было его таким образом не допустить к себе".

В лабораторном центре отмечают: в прошлом болезнь Лайма обнаружили более чем в 300 человек. В текущем зарегистрировано более 30 случаев.