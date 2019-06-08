Вредную инфекцию нашли под Харьковом: карта «грязных» пляжей

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов специалисты назвали пляж, на котором не рекомендуется купаться.
Так, в воде на детском пляже в Балаклее (река Балаклейка) содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.
К слову подобные результаты специалисты получали и в прошлом году.
Сотрудники областного лабораторного центра проверяют качество воды на 30 пляжах в городе и области, на основании чего составляют карту пляжей, на которых не рекомендуется купаться.
Информация о нерекомендованных для купания местах в Харьковской области будет размещаться на интерактивной карте в течение всего купального сезона и обновляться при получении новых результатов лабораторных исследований.
Если вы хотите с кем-то договориться, найти компромисс, стоит сделать это именно сегодня. Любые шаги в сторону сотрудничества, урегулирования и организации чего-либо дадут отличный результат.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
Сегодня мир отмечает Международный день домохозяйки и домохозяина.
влажн.:
давл.:
ветер: