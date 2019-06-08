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08.06.2019  12:36   

Вредную инфекцию нашли под Харьковом: карта «грязных» пляжей

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов специалисты назвали пляж, на котором не рекомендуется купаться.


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Так, в воде на детском пляже в Балаклее (река Балаклейка) содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.

К слову подобные результаты специалисты получали и в прошлом году.

Сотрудники областного лабораторного центра проверяют качество воды на 30 пляжах в городе и области, на основании чего составляют карту пляжей, на которых не рекомендуется купаться.

Информация о нерекомендованных для купания местах в Харьковской области будет размещаться на интерактивной карте в течение всего купального сезона и обновляться при получении новых результатов лабораторных исследований.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харьков
 
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