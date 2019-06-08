08.06.2019 12:36

Вредную инфекцию нашли под Харьковом: карта «грязных» пляжей

По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов специалисты назвали пляж, на котором не рекомендуется купаться.



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Так, в воде на детском пляже в Балаклее (река Балаклейка) содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения.



К слову подобные результаты специалисты получали и в прошлом году.



Сотрудники областного лабораторного центра проверяют качество воды на 30 пляжах в городе и области, на основании чего составляют карту пляжей, на которых не рекомендуется купаться.



Информация о нерекомендованных для купания местах в Харьковской области будет размещаться на интерактивной карте в течение всего купального сезона и обновляться при получении новых результатов лабораторных исследований.



