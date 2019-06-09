Медицинское ралли скорых завершилось промежуточной победой харьковчан (ФОТО)

На Закарпатье пошел очередной этап раллийных соревнований бригад скорой помощи.
В первых числах июня Ужгород принял эстафету у Харькова, где с 25 по 27 мая проходил VI Всеукраинский чемпионат бригад экстренной медицинской помощи «Слобожанские медицинские ралли-2016».
Со своей страницы в социальной сети руководство харьковского КЗОЗ поздравило нашу команду, которая завоевала первое место в соревнованиях среди всех 40 команд Украины и стран Европы, в конкурсном задании «Всезнайка»
Про сегодняшний день можно сказать поговоркой: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Ночами немного похолодает, дни станут жарче. В остальном, как и в прошлые выходные - дождь, грозы, град, шквал...
По традиции каждое второе воскресенье июня отмечается День работников легкой промышленности Украины.
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