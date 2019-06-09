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09.06.2019  11:55   

Медицинское ралли скорых завершилось промежуточной победой харьковчан (ФОТО)

На Закарпатье пошел очередной этап раллийных соревнований бригад скорой помощи.


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В первых числах июня Ужгород принял эстафету у Харькова, где  с 25 по 27 мая проходил VI Всеукраинский чемпионат бригад экстренной медицинской помощи «Слобожанские медицинские ралли-2016».

Со своей страницы в социальной сети руководство харьковского КЗОЗ поздравило нашу команду, которая завоевала первое место в соревнованиях среди всех 40 команд Украины и стран Европы, в конкурсном задании «Всезнайка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:   КЗОЗ 'Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф'
 Тэги:  скорая, соревнование, ралли, харьков, ужгород, победа
 
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