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10.06.2019  17:00   

Харьковщина остается лидером антирейтинга заболеваемости корью

За период с 25 мая по 6 июня в Украине корью заболели 505 взрослых и 628 детей.


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С 25 мая по 6 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (156 больных: 97 взрослых и 59 детей), г. Киев (100: 51 взрослый и 49 детей), Тернопольская (89: 21 взрослый и 68 детей), Львовская (84 больных: 22 взрослых и 62 ребенка), и Киевской областях (80: 40 взрослых и 40 детей).

Данные по заболеваемости корью в каждом из регионов с начала года по состоянию на 6 июня 2019 можно увидеть по ссылке.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 6 июня 2019) корью заболели 53 112 человека - 25 005 взрослых и 28 107 детей, а от осложнений кори умерли 18 человек.

Всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 тыс. человек, 39 из которых умерли.

Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  корь, заболеваемость, харьков, антирейтинг
 
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