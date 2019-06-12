Медики обновили список мест не рекомендованных для купания

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра провели контроль воды в водоемах Харькова и региона.
В течение мая и июня были проверены 20 пляжей, имеющих официальный статус, и 12 мест массового отдыха.
Согласно результатам исследований, из 105 взятых проб не соответствовали нормативным значениям 2 пробы (2%). В частности, на детском пляже на р. Балаклейка в г. Балаклея содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышало нормативные значения.
Кроме того, пробы воды из акватории общественного пляжа в с. Михайловка Лозовского района, на Бритайском водохранилище, не соответствовали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.
В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.
Сегодня Луна в Весах помогает восстановить гармонию там, где это возможно. Официальные пути могут оказаться недоступными или выглядеть не самыми приятными. Более привлекательным будет неформальное соглашение без лишних церемоний. Многие споры удастся уладить благодаря вмешательству авторитетных людей или организаций.
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
В Украине отмечают День работников фондового рынка, в Бразилии, где сейчас зима – День влюбленных. Также 12 июня – Всемирный день борьбы с детским трудом.
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