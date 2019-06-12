12.06.2019 16:45

Медики обновили список мест не рекомендованных для купания

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра провели контроль воды в водоемах Харькова и региона.



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В течение мая и июня были проверены 20 пляжей, имеющих официальный статус, и 12 мест массового отдыха.

Согласно результатам исследований, из 105 взятых проб не соответствовали нормативным значениям 2 пробы (2%). В частности, на детском пляже на р. Балаклейка в г. Балаклея содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышало нормативные значения.

Кроме того, пробы воды из акватории общественного пляжа в с. Михайловка Лозовского района, на Бритайском водохранилище, не соответствовали установленным нормативам по содержанию сухого остатка и сульфатов.

В связи с этим санврачи не рекомендует купаться на указанных пляжах.