14.06.2019 14:31

Все дети, отравившиеся в детском садике Харькова, выздоровели и выписаны из больницы

У всех детей выявили ротавирусный энтерит.



Все дети, отравившиеся в детском садике Харькова, выздоровели и выписаны из больницы



В настоящее время все дети, которые отравились в яслях-саду №146 Харьковского городского совета, выздоровели и выписаны из больницы. Об этом сообщили в Харьковской областном лабораторном центре.

Новые случаи заболевания в этом саду не зафиксированы.

Причина отравления – несоблюдение правил личной гигиены персоналом и детьми группы, а также нарушения санитарно-гигиенического режима.

Как сообщалось ранее, отравление детей в ясли-саду № 58 Харьковского городского совета наВалентиновской, 40 А в Московском районе произошло в пищевом блоке садика из-за ряда нарушений санитарных норм. В частности, при хранении продуктов и приготовлении еды.

До этого было подтверждено массовое пищевое отравление детей в садике на Харьковщине. Восемь детей госпитализированы в Слобожанскую районную больницу, двое находятся на амбулаторном лечение.