Все дети, отравившиеся в детском садике Харькова, выздоровели и выписаны из больницы

У всех детей выявили ротавирусный энтерит.
В настоящее время все дети, которые отравились в яслях-саду №146 Харьковского городского совета, выздоровели и выписаны из больницы. Об этом сообщили в Харьковской областном лабораторном центре.
Новые случаи заболевания в этом саду не зафиксированы.
Причина отравления – несоблюдение правил личной гигиены персоналом и детьми группы, а также нарушения санитарно-гигиенического режима.
Как сообщалось ранее, отравление детей в ясли-саду № 58 Харьковского городского совета наВалентиновской, 40 А в Московском районе произошло в пищевом блоке садика из-за ряда нарушений санитарных норм. В частности, при хранении продуктов и приготовлении еды.
До этого было подтверждено массовое пищевое отравление детей в садике на Харьковщине. Восемь детей госпитализированы в Слобожанскую районную больницу, двое находятся на амбулаторном лечение.
Говорят, что все новое – это хорошо забытое старое, и сегодня гороскоп дает все возможности, чтобы в этом убедиться.
В Харькове облаков наблюдаться в этот день не будет, он останется ясным до самого своего завершения. Без осадков.
В этот день родились Дональд Трамп, действующий президент Америки, и Эрнесто Че Гевара - революционер.
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