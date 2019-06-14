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14.06.2019  14:31   

Все дети, отравившиеся в детском садике Харькова, выздоровели и выписаны из больницы

У всех детей выявили ротавирусный энтерит.


Все дети, отравившиеся в детском садике Харькова, выздоровели и выписаны из больницы

В настоящее время все дети, которые отравились в яслях-саду №146 Харьковского городского совета, выздоровели и выписаны из больницы. Об этом сообщили в Харьковской областном лабораторном центре.

Новые случаи заболевания в этом саду не зафиксированы.

Причина отравления – несоблюдение правил личной гигиены персоналом и детьми группы, а также нарушения санитарно-гигиенического режима.

Как сообщалось ранее, отравление детей в ясли-саду № 58 Харьковского городского совета наВалентиновской, 40 А в Московском районе произошло в пищевом блоке садика из-за ряда нарушений санитарных норм. В частности, при хранении продуктов и приготовлении еды.

До этого было подтверждено массовое пищевое отравление детей в садике на Харьковщине. Восемь детей госпитализированы в Слобожанскую районную больницу, двое находятся на амбулаторном лечение.

Источник:   objectiv.tv
 Тэги:  дети, отравление, харьков, больница, выписка
 
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