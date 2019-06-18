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18.06.2019  16:44   

Харьковщина остается в лидерах по заболеваемости корью

В Украине большинство новых случаев кори было зарегистрировано в Киевской области, на втором месте - Харьковщина.


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По данным центра, с 7 по 12 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (110 больных: 46 взрослых и 64 ребенка), Харьковской областях (97: 63 взрослых и 34 ребенка) и городе Киев (87: 47 взрослых и 40 детей) .

 С начала года (с 28 декабря 2018 до 12 июня 2019) корью в Украине заболели 54065 человек - 25 439 взрослых и 28 626 детей, а от осложнений умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 000 человек, 39 из которых умерли.

Наличие прививок по календарю - обязательное требование для посещения дошкольных учебных заведений и школ. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд Украины в Постановлении. МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменено.

Можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасен. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации. Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 12 июня в Украине было 770 468 доз.

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  корь, болезнь, харьков, лаборатория, мониторинг
 
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