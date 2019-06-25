25.06.2019 10:52

В Харькове готовят «спецоперацию» для преодоления вспышки кори

Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.



// Факти ICTV

По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 25-й недели 2019 корью заболели 705 человек - 436 взрослых и 531 ребенок.



С 13 до 20 июня больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (72 больных: 45 взрослых и 27 детей). На втором месте Киев (64: 30 взрослых и 34 ребенка), затем Львовская (62: 18 взрослых и 44 ребенка), Черновицкая (55: 18 взрослых и 37 детей) и Ровенская области (46 больных: 11 взрослых и 32 ребенка).



Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы провести спецоперации по преодолению вспышки кори. Уже началась подготовка по координации таких мероприятий, проведены совещания с представителями всех областей. Они получили все необходимые инструкции по планированию и организации спецопераций.



Успешность дополнительных мероприятий по иммунизации уже показал опыт Львовской, Винницкой и Хмельницкой областей. После спецопераций в регионах значительное снижение заболеваемости корью.



В частности, в июне завершилась спецоперация в Хмельницкой области. Там в рамках дополнительных мероприятий по иммунизации прививки получили 9000 детей и 11000 взрослых. В целом, по результатам спецоперации, более 176 000 детей в области вакцинированы от кори. Поэтому сейчас защита от болезни у 96,5% детей, посещающих детские сады и школы Хмельницкой области.



Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.



Наличие прививок по календарю - обязательное требование для посещения дошкольных учебных заведений и школ. Законность этого требования подтвердил Верховный Суд Украины в Постановлении.



МОЗ Украины предоставляет возможность бесплатно вакцинироваться и детям, и взрослым: возрастные ограничения на бесплатную вакцинацию от кори отменены. Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Кроме того, прививки должны получить дети, чьи родители брали фальшивую справку о вакцинации.



Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 20 июня в Украине было 750 336 доз. Проверить количество вакцин в вашей области можно в таблице. Если в кабинете прививок говорят, что вакцины нет, обратитесь к главному врачу медучреждения для выяснения причины. Если главный врач не может предоставить необходимую информацию – в департамент / управление здравоохранения в вашей области.