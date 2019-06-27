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27.06.2019  15:51   

На харьковском пляже нашли опасных паразитов

Харьковский лабцентр обновил карту рекомендованных для купания мест.


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Перечень мест массового отдыха населения на водных объектах рекреационного и оздоровительного использования на территории Харьковской области, на которых не рекомендуется купаться, пополнился несколькими местами отдыха. 
По результатам лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пределах зоны купания Основянского озера, Безлюдовского водоемы и Гидропарка «Удянского» в г. Харьков, городского пляжа г. Змиев, а также пляжа Змиевского загородного детского учреждения оздоровления и отдыха «Белое озеро» установлено, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативные значения. 

В связи с этим рекомендуем купание на этих пляжах. 
Карта обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
 

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  пляж, паразиты, харьков, отдых, купание, лабцентр
 
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