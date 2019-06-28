28.06.2019 11:33

Заражение корью в Харькове снижается, но медики уверены: это временно

Несмотря на снижение заболеваемости 5-ю неделю подряд, эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости - высоким.



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На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью снизилась на 56,4%. Зарегистрировано 46 больных, из них 13 детей. Среди жителей г. Харькова - 34 случая, Харьковского района - 5, Красноградского - 2, Волчанского, Дергачевского, Змиевского, Кегичевского и Нововодолажского - по одному.



С начала года по состоянию на 26 июня зарегистрировано 4384 больных: 3025 взрослых и 1359 детей.



Удельный вес привитых среди заболевших составил 70,5% - 3089 человек. Кроме того, анализ заболеваемости привитых (1295 человек) показал, что 447 больных есть только одна прививка, то есть также нет иммунной защиты.



Некоторое снижение заболеваемости произошло за счет начала летних каникул и разъединение многих коллективов. Однако, это лишь временное улучшение. Вступительная кампания и возвращения детей из летних каникул, создания новых организованных коллективов, недостаточный охват прививками способствовать активизации эпидемического процесса и росту заболеваемости. Без активного внедрения дополнительных мероприятий по иммунизации от кори стабилизации эпидемической ситуации не произойдет, уверены медики.