Трагедия на базе Старого Салтова: медики сообщили о состоянии мужчины

Пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.
В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили о состоянии мужчины, пострадавшего во времыя падения дерева на одной из баз отдыха в Старом Салтове.
По информации медиков «неотложки» 27-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. У него сложнейшая черепно-мозговая травма, скелетные травмы. Он находится в реанимации на аппарате.
Напомним, 28 июня около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. Ее 27-летний сын и 27-летняя невестка получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова. 29 июня женщина умерла в реанимации.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
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Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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