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01.07.2019  10:55   

Трагедия на базе Старого Салтова: медики сообщили о состоянии мужчины

Пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.


// IRecommend

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили о состоянии мужчины, пострадавшего во времыя падения дерева на одной из баз отдыха в Старом Салтове.

По информации медиков «неотложки» 27-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии. У него сложнейшая черепно-мозговая травма, скелетные травмы. Он находится в реанимации на аппарате.

Напомним, 28 июня около 14:00 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево. Ее 27-летний сын и 27-летняя невестка получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова. 29 июня женщина умерла в реанимации.

Тэги:  упало дерево, старый салтов, харьков, неотложка
 
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