Чертова дюжина детей заболели корью: региональный лабцентр

Харьковщина никак не избавится печального лидерства по заболеванию.
По обновленным данным регионального центра, на прошлой неделе корью заболел 46 человек - 33 взрослых и 13 детей.
Больше Харькова новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (57 больных: 30 взрослых и 27 детей), Львовской областях (56: 20 взрослых и 36 детей) и в Киеве (50: 27 взрослых и 23 ребенка).
Также высокие показатели зафиксированы в Хмельницкой области (40: 10 взрослых и 30 детей).
С 28 декабря 2018 до 27 июня 2019 корью в Украине заболели 55 300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей, а от осложнений умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 000 человек, 39 из которых умерли.
Звезды обещают активный день, насыщенный событиями и эмоциями. Особенно хорошо будет удаваться все, что так или иначе связано с интеллектуальной сферой, – обсуждения, планы, разработки, учеба, научная работа.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками. Во второй половине дня ожидаются кратковременный дождь, гроза, град, шквал 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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