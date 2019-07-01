01.07.2019 16:27

Чертова дюжина детей заболели корью: региональный лабцентр

Харьковщина никак не избавится печального лидерства по заболеванию.



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По обновленным данным регионального центра, на прошлой неделе корью заболел 46 человек - 33 взрослых и 13 детей.

Больше Харькова новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (57 больных: 30 взрослых и 27 детей), Львовской областях (56: 20 взрослых и 36 детей) и в Киеве (50: 27 взрослых и 23 ребенка).

Также высокие показатели зафиксированы в Хмельницкой области (40: 10 взрослых и 30 детей).

С 28 декабря 2018 до 27 июня 2019 корью в Украине заболели 55 300 человек - 25987 взрослых и 29316 детей, а от осложнений умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 110 000 человек, 39 из которых умерли.