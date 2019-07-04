04.07.2019 14:19

Осторожно - гельминты!

Начался сезон свежих овощей и фруктов, прогулок на природе, игр с домашними любимцами и активности глистов.



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Как предупреждает ГУ Госпотребслужбы, в этот период повышается опасность заразиться гельминтами (более известные нам как глисты).

Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которой они паразитируют.

Также заразиться можно, если выпить загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженных яйцами гельминтов и в целом из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены.

Основным же правилом профилактики гельминтов является регулярное мытье рук теплой водой с мылом, обязательно после туалета, контакта с животными, а также перед приготовлением и едой.

Также очень важно соблюдать правила безопасности питания, например, не употреблять сырой рыбы и мяса, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условий, тщательно мыть овощи и фрукты.

В случае выявления гельминтов нужно следовать рекомендациям врача, которые он предоставит на основе ваших симптомов и результатов анализов. И не забывать об основных правилах гигиены.