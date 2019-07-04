Главная Новости Медицина Осторожно - гельминты!
04.07.2019  14:19   

Осторожно - гельминты!

Начался сезон свежих овощей и фруктов, прогулок на природе, игр с домашними любимцами и активности глистов.


facebook.com
Как предупреждает ГУ Госпотребслужбы, в этот период повышается опасность заразиться гельминтами (более известные нам как глисты). 
 
Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которой они паразитируют.
 
Также заразиться можно, если выпить загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженных яйцами гельминтов и в целом из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены.
 
Основным же правилом профилактики гельминтов является регулярное мытье рук теплой водой с мылом, обязательно после туалета, контакта с животными, а также перед приготовлением и едой.
 
Также очень важно соблюдать правила безопасности питания, например, не употреблять сырой рыбы и мяса, хранить их отдельно от готовых продуктов и при соответствующих температурных условий, тщательно мыть овощи и фрукты. 
 
В случае выявления гельминтов нужно следовать рекомендациям врача, которые он предоставит на основе ваших симптомов и результатов анализов. И не забывать об основных правилах гигиены. 
Источник:   Госпотребслужба
 Тэги:  опасность, глисты, харьков, украина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Криминал и происшествия Харьковские полицейские и СБУ задержали террористов в Киеве (ФОТО) 24.06 Криминал и происшествия 14-летняя девочка гоняла на BMW по парку в Жихоре: подробности от патрульных 12.06 Криминал и происшествия Первомайский район: спасая дом от огня, хозяин получил ожоги
 
 

Видео

Политический эфир на харьковском телеканале перешел в плоскость уличных разборок. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 