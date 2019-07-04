Рыбаки заразились лептоспирозом на водоемах под Харьковом

В текущем году уже у троих больных, поступивших в реанимационные отделения инфекционных стационаров, диагностирован лептоспироз, который подтвержден лабораторно.
Двое заболевших заразились во время рыбалки на Печенежском водохранилище в Волчанском районе и еще один – на пруду в Двуречанском районе.
Санврачи рапортуют: в 2019 году положительные результаты лептоспироза получены от мелких млекопитающих, отловленных в с. Старица и г. Волчанск Волчанского района, пгт Кегичевка, с. Маховик Красноградского района, с. Заленийное Зачепиловского района, с. Березовка Золочевского района. Уровень инфицированности исследованных млекопитающих составляет 14,0%.
Всего природные очаги лептоспироза выявлены в 22 районах области и окрестностях Харькова. В «зараженной» зоне расположены 76 населенных пунктов. Большинство природных очагов примыкают к поймам рек и некоторых прудов. Значительную эпидемическую опасность представляют очаги в местах массового отдыха населения - около Печенежского и Оскольского водохранилищ, рекреационной зоны вдоль р. Северский Донец на территории Чугуевского, Змиевского, Балаклейского районов.
Лептоспироз - общее для человека и животных особо опасное инфекционное заболевание, при котором поражаются почки, печень, нервная система и летальность достигает более 10%. Источником инфекции для человека чаще являются мелкие млекопитающие, могут быть и домашние животные. Заболевание имеет выраженную летне-осеннюю сезонность. Заражение людей происходит при сенокосе и выпаса животных на лугах, во время рыбалки и купания в открытых водоемах, куда возбудитель попадает с выделениями мелких млекопитающих и других животных. Особенно опасны неглубокие поймы, заросшие камышом, где лептоспиры активно размножаются в теплой воде.
В организм человека лептоспиры попадают через микротравмы кожи, слизистые оболочки, при заглатывании инфицированной воды. Первые признаки заболевания возникают через 1-2 недели после инфицирования в виде повышения температуры тела до 39-40˚С, сильной головной боли и в мышцах ног, кровоизлияния в склеры глаз и высыпания на коже, признаков желтухи.
Чтобы предотвратить заражение, нужно:
– избегать купания в незнакомых водоемах, особенно вблизи участков с густой растительностью и выпасом сельскохозяйственных животных, не заходить в воду при наличии на коже открытых ран и царапин;
– не рыбачить, стоя в воде босиком – надо пользоваться резиновыми сапогами;
– работы по заготовке сена, уборке урожая на влажной почве, ухода за животными проводить во влагонепроницаемой обуви, резиновых перчатках;
– продукты питания хранить в недоступной для мелких млекопитающих таре.
При возникновении подозрения на заболевание необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, своевременно полученное лечение поможет избежать летальных исходов.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
Утренние облака задержатся в Харькове до вечера, а потом должны рассеяться. Без осадков.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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