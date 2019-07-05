05.07.2019 11:30

В двух вузах Харькова продолжается карантин по кори

За 27 неделю 2019 года, по сравнению с предыдущей, заболеваемость корью снизилась на 24,3%.



// Med-Practic

На этой неделе зарегистрировано 37 больных, из них 12 детей. Среди жителей г. Харькова – 25 случаев, Харьковского района – 7, Змиевского – 2, Красноградского, Краснокутского и м. Люботин - по одному.

Несмотря на снижение заболеваемости 6-ю неделю подряд, эпидемическая ситуация в области остается неблагополучной, уровень заболеваемости – высоким.



С начала года по состоянию на 3 июля корью на Харьковщине заболели 4421 человек: 3050 взрослых и 1371 ребенок.



Локализованы в пределах инкубационного периода 116 вспышек, в 9 противоэпидемические мероприятия продолжаются, из них в двух организованных коллективах: Харьковском машиностроительном колледже и Харьковском национальном университете гражданской защиты населения Украины.