09.07.2019 09:38

Харьков в тройке лидеров по количеству заболевших корью

По оперативным данным Центра общественного здоровья Украины, в течение 27-й недели 2019 года корью заболели 485 человек: 207 взрослых и 278 детей.



zakon.kz

С 28 июня по 4 июля больше всего новых случаев кори зарегистрировано в г. Киев (49 больных: 26 взрослых и 23 ребенка), Хмельницкой (40: 17 взрослых и 23 ребенка), Харьковской (37: 25 взрослых и 12 детей), Черновицкой ( 37: 10 взрослых и 27 детей) и Днепропетровской областях (37: 18 взрослых и 19 детей).

С начала этого года в Украине корью заболели больше людей, чем течение вчего 2018-го, отмечают в Центре. Прививка – единственная надежная защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.



Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья призывают регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори. Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори. Министерство здравоохранения призывает всех соблюдать Календарь прививок и как можно быстрее наверстать прививки, если пропустили плановую вакцинацию.