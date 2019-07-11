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11.07.2019  13:40   

На прошлой неделе в Харькове зарегистрировали 16 новых случаев заболевания корью

За 28 неделю текущего года среди жителей Харькова и области зарегистрировано 21 больного, из них 7 (33,3%) детей.


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С начала года по состоянию на 10.07.2019 зарегистрировано 4442 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (3064 лица - 69,0%), удельный вес детей - 31,0% (1378 человек).

По социальным группам населения распределение больных следующий:

  • неработающие - 30,0%,
  • рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,5%,
  • учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 15,3%,
  • студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ - 10,2%,
  • неорганизованные дошкольники - 9,6%,
  • служащие - 5,0%,
  • медицинские работники - 4,1%,
  • дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,0%,
  • работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,9%,
  • пенсионеры - 0,8%,
  • дети детских домов - 0,6%.

Удельный вес привитых среди заболевших составила 70,6% - 3135 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 92,4% (2896 больных). 

Анализ заболеваемости привитых (1307 человек) показал, что 450 больных (34,4%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.

Зарегистрировано 128 вспышек с количеством пораженных - 768 человек, из них

  • 60 в быту,
  • 44 в учебных заведениях,
  • 17 в учреждениях здравоохранения,
  • 5 по месту работы и
  • 2 в учреждениях закрытого типа. 

Локализованные в пределах инкубационного периода - 122 вспышки, в 6 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Противоэпидемические мероприятия, проводимые в области способствуют некоторой стабилизации эпидемической ситуации. Однако, показатели охвата прививками населения для формирования достаточного популяционного иммунитета остаются низкими. В группе риска находятся дети, которые не получили прививки, подростки и взрослые, которые ранее не болели корью и не имеют прививок против кори, лица из групп эпидемического и профессионального риска.

Источник:   Государственное учреждение «Харьковский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины»
 Тэги:  заболевание, корь, харьков, жизнь, прививка
 
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