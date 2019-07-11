11.07.2019 13:40

На прошлой неделе в Харькове зарегистрировали 16 новых случаев заболевания корью

За 28 неделю текущего года среди жителей Харькова и области зарегистрировано 21 больного, из них 7 (33,3%) детей.



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С начала года по состоянию на 10.07.2019 зарегистрировано 4442 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (3064 лица - 69,0%), удельный вес детей - 31,0% (1378 человек).

По социальным группам населения распределение больных следующий:

неработающие - 30,0%,

рабочие транспорта, промпредприятий и другие - 18,5%,

учащиеся общеобразовательных школ и школ-интернатов - 15,3%,

студенты высших учебных заведений, учащиеся техникумов и ПТУ - 10,2%,

неорганизованные дошкольники - 9,6%,

служащие - 5,0%,

медицинские работники - 4,1%,

дети, посещающие дошкольные учебные заведения - 4,0%,

работники школ, ДОУ, сельского хозяйства и пищевой промышленности - 1,9%,

пенсионеры - 0,8%,

дети детских домов - 0,6%.

Удельный вес привитых среди заболевших составила 70,6% - 3135 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 92,4% (2896 больных).

Анализ заболеваемости привитых (1307 человек) показал, что 450 больных (34,4%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.

Зарегистрировано 128 вспышек с количеством пораженных - 768 человек, из них

60 в быту,

44 в учебных заведениях,

17 в учреждениях здравоохранения,

5 по месту работы и

2 в учреждениях закрытого типа.

Локализованные в пределах инкубационного периода - 122 вспышки, в 6 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Противоэпидемические мероприятия, проводимые в области способствуют некоторой стабилизации эпидемической ситуации. Однако, показатели охвата прививками населения для формирования достаточного популяционного иммунитета остаются низкими. В группе риска находятся дети, которые не получили прививки, подростки и взрослые, которые ранее не болели корью и не имеют прививок против кори, лица из групп эпидемического и профессионального риска.