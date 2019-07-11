На прошлой неделе в Харькове зарегистрировали 16 новых случаев заболевания корью

За 28 неделю текущего года среди жителей Харькова и области зарегистрировано 21 больного, из них 7 (33,3%) детей.
С начала года по состоянию на 10.07.2019 зарегистрировано 4442 больных. Подавляющее большинство заболевших - взрослые (3064 лица - 69,0%), удельный вес детей - 31,0% (1378 человек).
По социальным группам населения распределение больных следующий:
Удельный вес привитых среди заболевших составила 70,6% - 3135 человек, в том числе по причинам отказа и отсутствия данных о проведенных прививках - 92,4% (2896 больных).
Анализ заболеваемости привитых (1307 человек) показал, что 450 больных (34,4%) имеют только одну прививку, то есть также не иммунной защиты.
Зарегистрировано 128 вспышек с количеством пораженных - 768 человек, из них
Локализованные в пределах инкубационного периода - 122 вспышки, в 6 - противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Противоэпидемические мероприятия, проводимые в области способствуют некоторой стабилизации эпидемической ситуации. Однако, показатели охвата прививками населения для формирования достаточного популяционного иммунитета остаются низкими. В группе риска находятся дети, которые не получили прививки, подростки и взрослые, которые ранее не болели корью и не имеют прививок против кори, лица из групп эпидемического и профессионального риска.
Сеголня легко можно забыть о чувстве меры! Помните: любое действие, сделанное сегодня, может иметь неожиданные и очень далеко идущие последствия.
«Калька» среды: ясное утро, затем появятся облака. Ночь пройдет без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди, грозы.
Сегодня планета отмечает Всемирный день шоколада – известного афродизиака, и Всемирный день народонаселения, численность которого, как известно, зависит от любви.
влажн.:
давл.:
ветер: