Опасные для здоровья пляжи в Харькове и окрестностях назвали санврачи (КАРТА)

Специалисты обновили карту нерекомендованных для купания мест в Харьковской области.
Карту составляли по результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов по состоянию на 12 июля 2019 года.
Пробы воды на трех Харьковских пляжах и в двух местах отдыха по области показали, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек остается выше нормативных значений.
В Харькове:
– пляж «Основянский», Основянское озеро – содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр;
– пляж «Песочница», Безлюдовский водоем – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр;
– Удянского гидропарк, р. Уды – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр.
По области результаты оказались хуже:
– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр;
– пляж Змиевского загородного ДЗОтаВ «Белое озеро» – содержание лактозоположительных кишечных палочек 24000 при норме не более 5000 на литр
В связи с этим не рекомендуется купание на этих пляжах.
По результатам повторных лабораторных исследований воды на детском пляже в пгт. Балаклея (река Балаклейка) содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.
Карта будет обновляться при получении новых результатов лабораторных исследований.
Подходящий день, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения (не перегибая палку): окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Тепло и местами мокро – синоптики озвучили погоду, которая ждет нас в ближайшие дни.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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