12.07.2019 17:31

Опасные для здоровья пляжи в Харькове и окрестностях назвали санврачи (КАРТА)

Специалисты обновили карту нерекомендованных для купания мест в Харьковской области.



poltava365.com

Карту составляли по результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов по состоянию на 12 июля 2019 года.



Пробы воды на трех Харьковских пляжах и в двух местах отдыха по области показали, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек остается выше нормативных значений.



В Харькове:



– пляж «Основянский», Основянское озеро – содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр;



– пляж «Песочница», Безлюдовский водоем – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр;



– Удянского гидропарк, р. Уды – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр.



По области результаты оказались хуже:



– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр;



– пляж Змиевского загородного ДЗОтаВ «Белое озеро» – содержание лактозоположительных кишечных палочек 24000 при норме не более 5000 на литр



В связи с этим не рекомендуется купание на этих пляжах.



По результатам повторных лабораторных исследований воды на детском пляже в пгт. Балаклея (река Балаклейка) содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.



Карта будет обновляться при получении новых результатов лабораторных исследований.