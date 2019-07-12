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12.07.2019  17:31   

Опасные для здоровья пляжи в Харькове и окрестностях назвали санврачи (КАРТА)

Специалисты обновили карту нерекомендованных для купания мест в Харьковской области.


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Карту составляли по результатам повторных лабораторных исследований воды поверхностных водоемов по состоянию на 12 июля 2019 года.

Пробы воды на трех Харьковских пляжах и в двух местах отдыха по области показали, что содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек остается выше нормативных значений.

В Харькове:

– пляж «Основянский», Основянское озеро – содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр;

– пляж «Песочница», Безлюдовский водоем – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр;

– Удянского гидропарк, р. Уды – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр.

По области результаты оказались хуже:

– пляж  «Зміїв житло», р. Северский Донец – содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр;

– пляж Змиевского загородного ДЗОтаВ «Белое озеро» – содержание лактозоположительных кишечных палочек 24000 при норме не более 5000 на литр

В связи с этим не рекомендуется купание на этих пляжах.

По результатам повторных лабораторных исследований воды на детском пляже в пгт. Балаклея (река Балаклейка) содержание в воде лактозоположительных кишечных палочек не превышает нормативных значений.

Карта будет обновляться при получении новых результатов лабораторных исследований.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, купание, харьков
 
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