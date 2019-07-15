15.07.2019 18:29

В более чем половине школ области - отклонение от санитарных норм

О результатах мониторинговых посещений детских учебных заведений за I полугодие 2019.



//labcenter.kh.ua

Специалистами Областного лаборатного центра проводятся мониторинговые посещения детских учебных заведений, в ходе которых осуществляются лабораторные исследования.

За I полугодие 2019 исследования проведены в 394 детских учебных заведениях области, из них в 188 (53,9%) учреждениях выявлены отклонения от нормативных требований.

При проведении исследований питьевой воды на соответствие требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» превышение показателей эпидемической безопасности выявлено в 21 учреждении (8,0% из числа обследованных) по санитарно-химическим показателям - в 28 учреждениях (16,8% из числа обследованных) 7 районов области (Волчанский, Изюмский, Близнюковский, Лозовской, Боровской, Валковский, Харьковский) и г.. Лозовая.

По результатам исследований смывов на пищеблоках (кухонный инвентарь, столовая посуда, спецодежда, руки работников) обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 88 заведениях (25,5% из числа обследованных) в 9 районах области (Боровский, Красноградский, Кегичевский, Нововодолажский, Балаклейский, Дергачевский, Золочевский, Сахновщинский, Волчанский), городах Харьков и Люботин. Это свидетельствует о несоблюдении санитарно - гигиенических требований режима мытья кухонного инвентаря и столовой посуды, несоблюдение персоналом правил личной гигиены, может привести к возникновению вспышек кишечных инфекций в детских коллективах.

При исследовании готовых блюд по микробиологическим показателям в 11 учреждениях (3,2% из числа обследованных) 2 районов области (Боровский, Купянский) и в

г. Харькове результаты исследований не соответствовали требованиям нормативной документации, также может быть причиной возникновения вспышек кишечных инфекций у детей.

По результатам выборочного обследования на энтеробиоз (паразитарное заболевание с контактно-бытовым механизмом передачи инфекции) в 23 детских дошкольных учреждениях (19,8% из числа обследованных) и в 41 школе (35,3% из числа обследованных) 6 районов области (Изюмский, Барвенковский, Боровской, Первомайский, Балаклейский, Кегичевский), городах Изюм и Люботин обнаружено энтеробиоз в 211 детей и 9 персонала. Учитывая, что основным фактором передачи энтеробиоза является руки, загрязненные яйцами гельминтов, а также загрязненные предметы обихода (дверные ручки, поверхности мебели, кухонные принадлежности, окна и подоконники, посуда, игрушки и т.п.) - в вышеупомянутых заведениях детьми и персоналом не соблюдаются правила личной гигиены, не проводится должное мойка и дезинфекция предметов быта.

По результатам исследования физических факторов в групповых ячейках и учебных помещениях детских учебных заведений установлено, что не обеспечено нормативные уровни освещенности в 8 учреждениях (3,2% из числа обследованных) 3 районов области (Золочевский, Зачепиловский, Купянский) и г.. Изюме , не соблюдаются параметры микроклимата в 9 учреждениях (6,6% из числа обследованных) 2 районов области (Купянский, Краснокутский) и г.. Харькове, что является нарушением требований «Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений», утв. приказом МЗ Украины от 24.03.2016 № 234 и «Государственных санитарных правил и норм устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и организации учебно-воспитательного процесса» (ДСанПиН 5.5.2.008-01).

Информации о результатах мониторинговых посещений (визитов) по каждому проверенному детском учебному заведению направлены к сведению и реализации предоставленных рекомендаций руководителям и владельцам детских учреждений, а также предоставлены в органы власти и органы местного самоуправления административных территорий.