Главная Новости Медицина Гепатит А, энтеровирус и прочие «добавки»: санврачи обновили карту опасных пляжей Харькова и области
17.07.2019  11:43   

Гепатит А, энтеровирус и прочие «добавки»: санврачи обновили карту опасных пляжей Харькова и области

Специалисты областного лабораторного центра назвали пляжи в Харьковской области, купание на которых не рекомендуется.


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Так, в воде Бритайского водохранилища в пределах акватории общественного пляжа Лозовской ОТГ обнаружен антиген вируса гепатита А, что свидетельствует о наличии в водоеме возбудителя этого опасного заболевания.

В воде реки Мерла (территория рекреационной зоны в пгт Краснокутск) обнаружены РНК энтеровирусов.

С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения купаться в указанных выше местах не рекомендуется.

Всего же по состоянию на 17 июля, «грязными» оказались семь пляжей и мест отдыха:

В Харькове:

– пляж «Основянский», Основянское озеро – содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр;

– пляж «Песочница», Безлюдовский водоем – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр;

– Удянского гидропарк, р. Уды – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр.

По области:

– пляж  «Зміїв житло», р. Северский Донец – содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр;

– пляж Змиевского загородного ДЗОтаВ «Белое озеро» – содержание лактозоположительных кишечных палочек 24000 при норме не более 5000 на литр;

– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – содержание лактозоположительных кишечных палочек 70000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены РНК энтеровирусов;

– общественный пляж Лозовской ОТГ, Бритайское водохранилище, с. Михайловка – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, купание, харьков, карта
 
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