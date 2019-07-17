17.07.2019 11:43

Гепатит А, энтеровирус и прочие «добавки»: санврачи обновили карту опасных пляжей Харькова и области

Специалисты областного лабораторного центра назвали пляжи в Харьковской области, купание на которых не рекомендуется.



poltava365.com

Так, в воде Бритайского водохранилища в пределах акватории общественного пляжа Лозовской ОТГ обнаружен антиген вируса гепатита А, что свидетельствует о наличии в водоеме возбудителя этого опасного заболевания.

В воде реки Мерла (территория рекреационной зоны в пгт Краснокутск) обнаружены РНК энтеровирусов.

С целью предотвращения возникновения заболеваний среди населения купаться в указанных выше местах не рекомендуется.

Всего же по состоянию на 17 июля, «грязными» оказались семь пляжей и мест отдыха:

В Харькове:



– пляж «Основянский», Основянское озеро – содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр;



– пляж «Песочница», Безлюдовский водоем – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр;



– Удянского гидропарк, р. Уды – содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр.



По области:



– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр;



– пляж Змиевского загородного ДЗОтаВ «Белое озеро» – содержание лактозоположительных кишечных палочек 24000 при норме не более 5000 на литр;

– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – содержание лактозоположительных кишечных палочек 70000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены РНК энтеровирусов;



– общественный пляж Лозовской ОТГ, Бритайское водохранилище, с. Михайловка – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А.