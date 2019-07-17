17.07.2019 15:46

Харьковские медики награждены Государственной премией (ФОТО)

Военные врачи из Харькова стали лауреатами Государственной премии в области науки и техники.



//kharkivoda.gov.ua

Харьковчане вместе с киевскими коллегами уже получили 46 патентов на медицинские инструменты, среди которых «чудо-магниты», позволяющие удалять до 96% инородных тел при огнестрельных ранениях.

Государственные премии присудили группе военных и гражданских врачей по направлению: «Новейшие технологии диагностики и лечения боевых огнестрельных травм и их последствий». Об этом сообщили в Информационном агентстве Министерства обороны Украины в г. Харьков.

Среди награжденных были и офицеры Военно-медицинского клинического центра Северного региона: ведущий хирург Северного региона полковник медицинской службы Виктор Беленький и начальник клиники неотложной медицинской помощи подполковник медицинской службы Владимир Негодуйко.

«Львиная доля совместной работы проводилась на Востоке Украины в течение последних пяти лет. За это время мы провели уникальную и кропотливую работу, в итоге которой уже есть 46 патентов, и на этом мы не останавливаемся», - заметил полковник медицинской службы Виктор Беленький.

Среди самых известных изобретений медиков можно назвать малый и большой наборы хирургического магнитного инструмента. Это изобретение в армии уже окрестили «чудо-магнитом», ведь благодаря ему есть возможность удаления инородных тел до 96%.

«Только после внедрения в лечебной практике малого «чудо-магнита», который сначала поступил «на вооружение» медицинских подразделений на Донбассе, вдвое уменьшилось количество хирургических вмешательств в ходе лечения раненых. Среднее время операций по удалению инородных тел уменьшились практически в 3 раза. В целом срок лечения раненых сократился на 10% (или почти на 6 суток). Количество осложнений уменьшилось в 2 раза. Ну, а экономию государственных средств можно измерить десятками миллионов гривен», - пояснил подполковник медицинской службы Владимир Негодуйко.

По его словам, именно благодаря совместной деятельности гражданских и военных медиков в нашем государстве впервые провели фундаментальные исследования звеньев патогенеза современных огнестрельных ранений с экспериментальной разработкой и клиническим внедрением новых методов диагностики.

Как отметил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона полковник медицинской службы Юрий Подолян, заведение сотрудничает с более чем 50-ю гражданскими учреждениями, занимающимися лечением или исследованиями в области здравоохранения.