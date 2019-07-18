Главная Новости Медицина Из трех сотен аптек вычислили две, которые завышали цены на «Доступні ліки»
18.07.2019  16:31   

Из трех сотен аптек вычислили две, которые завышали цены на «Доступні ліки»

Госпродпотребслужба обнародована результаты мониторинга применения государственных регулируемых цен на лекарственные средства, которые участвуют в Правительственной программе «Доступні ліки».


pravda.com.ua

В июне 2019 года обработана информация от 267 аптечных учреждений, проанализирована более 59 500 цен на лекарственные средства по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ценообразования.

Во время тщательного анализа информации у 2-х субъектов хозяйствования установлены применение завышенного уровня торговой (розничной) надбавки, начисляемой к закупочной цене с учетом налога.

Субъектам хозяйствования, которые допустили нарушения государственной дисциплины цен, Главным управлением предоставлены письма, в которых сообщалось о необходимости осуществлять реализацию лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  доступные лекарства, цены, харьков
 
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