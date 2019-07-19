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19.07.2019  08:39   

Группа детей из Харькова отравилась на отдыхе в Яремче

После экскурсии с сухим пайком дети оказались на больничной койке.


//24tv.ua

На Прикарпатье выявлен случай заболевания детей, прибывших из Харькова для отдыха в частной усадьбе «У Марьяны и Назара» (ФЛП Негрич Наталья Дмитриевна, г. Яремче ул. Подскальная, 21), сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области,

Как выяснили инспекторы, 36 человек - 29 детей и 7 взрослых - приехали из Харькова в город Яремче на отдых 14 июля 2019.

17 июля группа отправилась на экскурсию в горы. Детям выдали паек - бутерброд с сыром, колбасой и маслом, вареные яйца. 18 июля в 1:00 ночи 6 детей были госпитализированы в Яремчанскую городскую больницу. У всех больных установлен предварительный диагноз «пищевая токсикоинфекция». Признаки заболевания: тошнота, боль в животе, повышенная температура 37-38,5°.

В Главном управлении Держпродспоживслужбы в Ивано-Франковской области создана комиссия по расследованию факта отравления. Уже установлено, что данное учреждение не зарегистрировано как производитель пищевой продукции и не проверялось по соблюдению требований к питанию и оздоровлению детей.

Санитарно-эпидемиологическое обследование заведения продолжается.

Тэги:  отравление, дети, харьков
 
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