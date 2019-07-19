19.07.2019 09:01

В Харькове за неделю – девять случаев кори

За 29 неделю текущего года на Харьковщине зарегистрировано 18 больных корью, из них 9 (50,0%) детей.



// Кременчуг Today

Среди жителей Харькова загеристрировано 9 случаев, в Люботине, Валковском и Чугуевском районах – по 2, Великобурлукском, Нововодолажском и Харьковском районах – по одному.



С начала года по состоянию на 17 июля зарегистрировано 4460 больных: 3073 взрослых и 1387 детей.



Зарегистрировано 125 вспышек с количеством пораженных 759 человек, из них 57 в быту, 44 в учебных заведениях, 17 в учреждениях здравоохранения, 5 по месту работы и 2 в учреждениях закрытого типа. Локализованы в пределах инкубационного периода 122 вспышки, в 3-х противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Противоэпидемические мероприятия, проводимые в области, способствуют некоторой стабилизации эпидемической ситуации. Однако, показатели охвата прививками населения для формирования достаточного популяционного иммунитета остаются низкими. В группе риска находятся дети, которые не получили прививки, подростки и взрослые, которые ранее не болели корью и не имеют прививок против кори, лица из групп эпидемического и профессионального риска.



Проведение дополнительных мероприятий иммунизации от кори будет способствовать дальнейшему снижению заболеваемости и стабилизации эпидемической ситуации в регионе, отмечают врачи.