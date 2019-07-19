19.07.2019 09:20

Санврачи реалибитировали харьковские пляжи (КАРТА)

Зато увеличилось количество пляжей в области, на которых не рекомендуется купаться,



// Depo.ua

По результатам лабораторных исследований воды в реке Берестовая в пределах территории пляжа г.. Красноград установлено, что в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено 12000 при норме не более 5000 на литр). В связи с этим купание на этом пляже не рекомендуется



Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований воды поверхностных водоемов, отобранной в пределах зоны купания Основянского озера, Безлюдовского водоема (пляж «Песочница») и Гидропарка «Удянского» в Харькове, соответствуют нормативным требованиям.



Всего же по состоянию на 18 июля, «грязными» оказались пять пляжей в области:

– пляж «Зміїв житло», р. Северский Донец – содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр;



– пляж Змиевского загородного ДЗОтаВ «Белое озеро» – содержание лактозоположительных кишечных палочек 24000 при норме не более 5000 на литр;

– пляж «Мерла», р. Мерла, пгт Краснокутск – содержание лактозоположительных кишечных палочек 70000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены РНК энтеровирусов;



– общественный пляж Лозовской ОТГ, Бритайское водохранилище, с. Михайловка – в воде водоема обнаружен антиген вируса гепатита А;

– зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая – в воде водоема содержание лактозоположительных кишечных палочек 12000 при норме не более 5000 на литр.