Радиационный фон проверили в Харькове

Исследование проводили специалисты Областного лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 19 июля уровни внешнего гамма-излучения составляют 0,11 - 0,16 мкЗв/ч.
Данные результаты не превышают значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч), отметили в Центре.
Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.
В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье как людям, так и животным и птицам.
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