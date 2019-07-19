Радиационный фон проверили в Харькове

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Гороскоп по знакам Зодиака на 19 июля Сегодня легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну. Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 19 июля В Харькове ясная погода будет держаться с завидным постоянством, хотя днем возможна непродолжительная оккупация неба облаками. Без существенных осадков.