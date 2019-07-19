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19.07.2019  14:31   

Радиационный фон проверили в Харькове

Исследование проводили специалисты Областного лабораторного центра.


// Znaj.ua

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЛЦ МЗ Украины», по состоянию на 19 июля уровни внешнего гамма-излучения составляют 0,11 - 0,16 мкЗв/ч.

Данные результаты не превышают значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч), отметили в Центре.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, холц, харьков
 
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