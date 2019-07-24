24.07.2019 17:30

К концу года харьковчане смогут проверять оригинальность лекарств с помощью мобильного

Правительство ввело специальную маркировку для усиления защиты лекарств от подделок — оно начнет появляться на упаковках препаратов с 1 сентября, а проверить оригинальность лекарств по ним с помощью мобильного можно будет к концу года.



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Соответствующее решение Кабмин принял на заседании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“Сегодня, 24 июля, Кабинет Министров Украины принял постановление, которое дает старт масштабной борьбе с поддельными лекарствами. С 1 сентября 2019 года на упаковках препаратов начнет появляться специальная маркировка, по которому можно будет проверить оригинальность препарата. В конце года пациенты смогут проверять лекарства с помощью мобильного приложения”, — отметили в Минздраве.

Так, с сентября этого года в аптеках появятся лекарственные средства со специальной маркировкой: 2D кодом на упаковке (путем нанесения на каждую упаковку лекарственного средства двухмерного штрих-кода). Этот специальный код наносится при производстве лекарств на заводах, а данные об этом заносятся в единую государственную систему проведения мониторинга обращения лекарственных средств. В рамках пилотного проекта могут участвовать производители, импортеры, дистрибьюторы лекарственных средств, учреждения здравоохранения, аптечные учреждения.

Сейчас почти все иностранные препараты, продающиеся в Украине, уже имеют двухмерное кодирования упаковок. Некоторые украинские фармкомпании уже приобрели необходимое оборудование и кодируют свои лекарства.

Пациенты смогут проверить лекарства, просканировав код через мобильное приложение. Сейчас это приложение разрабатывает Министерство экономического развития и торговли Украины. Ожидается, что он станет доступным в конце года.

После сканирования на экране смартфона появится информация о конкретном лекарственном средстве в частности, препарат не является ли фальсифицированный, просроченный или завезенный в страну с нарушением норм.

Такое кодирование позволит государству отслеживать всю цепочку поставки лекарств — от производства или импорта к продаже в аптеке, и своевременно реагировать на нарушения. Все эти транзакции будут включены в общую базу данных, включая серию лекарств и дату производства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, это постановление — важный элемент Концепции реализации государственной политики по предотвращению фальсификации лекарственных средств. Согласно этому документу необходимы будут внедряться в течение 2019-2023 годов. На первом этапе, который уже стартовал и продлится до конца 2020 года, запускается пилотный проект и оценивается его эффективность, внедряется электронная база данных и автоматизированная система проведения мониторинга обращения лекарственных средств, проводятся консультации с производителями лекарств и потребителями.

Второй и третий этапы (2021-2023 годы) предусматривает постепенное введение обязательной маркировки проведения мониторинга их обращения.

Напомним, с 1 июля в Украине введено государственное регулирование цен на некоторые лекарства.