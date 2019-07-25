Минздрав уточнил: какие лекарства харьковчанам будут выдавать бесплатно

С 2020 года пациенты харьковских больниц не должны будут "кульками" закупать лекарства, необходимые для лечения, если они входят в Национальный перечень лекарственных препаратов.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк на пресс-конференции 25 июля.
С 2020 года больницы будут предоставлять услуги по принципу "деньги идут за пациентом", напомнил он.
Медицинские учреждения всех уровней перейдут на модель финансирования Национальной службы здоровья в соответствии с Законом Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».
Для дорогих лекарств действуют программы централизованных закупок. "Для онкологии препараты централизованно закупаются через международные организации и доставляются в больницы, чтобы быть частью услуги, которая нам предоставляется", - уточнил замминистра.
Нацперечень лекарственных средств МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ "Мы не должны бегать в аптеку и покупать или приносить в кульках, а также посылать туда своих родственников", - очертил заместитель министра нынешние реалии.
Вместе с тем, Национальная служба здоровья не будет оплачивать следующие услуги:
Павел Ковтонюк назвал несколько простых вещей, которые нужно запомнить каждому пациенту:
Специализированные услуги разделяются на две части: экстренная медицина и плановое лечение
Экстренная услуга входит в медицинские гарантии и Национальная служба здоровья оплачивает их в полной мере. Чтобы получить эти услуги нужно вызвать "скорую" при неотложном состоянии.
Плановое лечение . Чтобы оно было оплачено Национальной службой здоровья надо выполнить несколько обязательных условий: получить направление от семейного врача / педиатра / врача-специалиста; выбрать специалиста и больницу, которая сотрудничает с НСЗУ и содержит перечень заболеваний, которые покрываются службой (данные об этом будут на сайтах медучреждений, или по запросу непосредственно в больнице) записаться на прием, прийти на него и получить услугу.
При этом чиновник МОЗ отметил, что в случае, если услуга предоставляется некачественно, или фиксируется отказ в предоставлении ее бесплатно, то пациент сможет пожаловаться НСЗУ на горячую линию по телефону 1677.
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