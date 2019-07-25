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25.07.2019  16:32   

Семь харьковчан пополнили ряды больных корью

За 30 неделю текущего года среди жителей области зарегистрировано 8 больных, из них 1 ребенок.


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Семеро заболели в Харькове, один – в Балаклейском районе.

Однако медиков такое затишье не успокаивает. Вступительная кампания и возвращения детей с летних каникул при низком уровне охвата прививками сохраняет риск продолжения и усиления вспышки кори.

Проведение прививок остается эффективным профилактическим средством. На сегодня в области прививки против кори проводят двумя вакцинами «Приорикс» / Priorix (производитель Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгия) и «М-М-Р II» / M-M-RII (производитель Merck & Co., Inc., США).

Всего же с начала года по состоянию на 24 июля зарегистрировано 4468 больных корью: 3080 взрослых и 1388 детей. Зарегистрировано 125 вспышек с количеством пораженных - 760 человек, в двух противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  корь, харьков
 
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