Семь харьковчан пополнили ряды больных корью

За 30 неделю текущего года среди жителей области зарегистрировано 8 больных, из них 1 ребенок.
Семеро заболели в Харькове, один – в Балаклейском районе.
Однако медиков такое затишье не успокаивает. Вступительная кампания и возвращения детей с летних каникул при низком уровне охвата прививками сохраняет риск продолжения и усиления вспышки кори.
Проведение прививок остается эффективным профилактическим средством. На сегодня в области прививки против кори проводят двумя вакцинами «Приорикс» / Priorix (производитель Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгия) и «М-М-Р II» / M-M-RII (производитель Merck & Co., Inc., США).
Всего же с начала года по состоянию на 24 июля зарегистрировано 4468 больных корью: 3080 взрослых и 1388 детей. Зарегистрировано 125 вспышек с количеством пораженных - 760 человек, в двух противоэпидемические мероприятия продолжаются.
День будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
25 июля отмечается народный праздник Прокл Плакальщик.
влажн.:
давл.:
ветер: