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26.07.2019  14:13   

Источники Харькова проверили на пригодность

В городе исследовано 24 пробы воды из каптажей природных источников.


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В течение шести месяцев текущего года в воде из 9 источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям (поселок Алешки Киевского района, парк «Юность», «Петренки - 1», «Петренки-2», «Петренки-3», по ул. В. Зубенко, 25 по ул. Бучмы (правая и левая стороны), «Алексеевская балка»).

Вода из каптажей 3-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены превышения предельно допустимой концентрации сульфатов (по ул. В. Зубенко, 25) и нитратов (поселок Алешки и парк «Юность»).
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  вода, источник, харьков
 
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