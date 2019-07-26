Источники Харькова проверили на пригодность

В городе исследовано 24 пробы воды из каптажей природных источников.
В течение шести месяцев текущего года в воде из 9 источников регистрировались пробы с отклонениями от норм по микробиологическим показателям (поселок Алешки Киевского района, парк «Юность», «Петренки - 1», «Петренки-2», «Петренки-3», по ул. В. Зубенко, 25 по ул. Бучмы (правая и левая стороны), «Алексеевская балка»).
Вода из каптажей 3-х источников не соответствовала нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям - установлены превышения предельно допустимой концентрации сульфатов (по ул. В. Зубенко, 25) и нитратов (поселок Алешки и парк «Юность»).
Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: