Эксперты проверили уровень радиации в Харькове

Специалисты провели, насколько безопасен радиационный фон в Первой столице.
Конкретность и прагматизм – девиз дня. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит?
Рабочая неделя заканчивается преимущественно пасмурной погодой. Ночью в городе без осадков, по области местами небольшой кратковременный дождь. Днем дождь, местами гроза.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: