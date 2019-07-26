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26.07.2019  15:19   

Эксперты проверили уровень радиации в Харькове

Специалисты провели, насколько безопасен радиационный фон в Первой столице.


//labcenter.kh.ua
Как сообщает Областной Лабцентр, по данным мониторинговых исследований, проведенных его специалистами, по состоянию на 26.07.2019 уровень внешнего гамма - излучения составляет 0,11 - 0,18 мкЗв / ч, что не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв / ч).
Источник:   Областной лабораторный центр
 Тэги:  радиация, фон, харьков
 
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