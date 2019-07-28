За время соревнований на велотреке харьковские медики вынуждены были госпитализировать 4 спортсменов (ФОТО)

В Харькове на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат Украины среди юношей и девушек по велосипедному спорту на треке.
На харьковском велотреке "Динамо" завершился юношеский чемпионат страны по велоспорту на открытом треке в олимпийский и неолимпийских дисциплинах.
Харьковские трековики в родных стенах приняли самое активное участие в распределении медального фонда. О результатах чуть позже, а пока предлагаем вам фоторепортаж с заключительных дней соревнований.
По итогам же чемпионата Украины специальными призами от ФВХО были отмечены лучшие спортсмены в харьковской команде - Алла Билецкая, Лидия Малицкая, Анастасия Ивко, София Трубчанинова, Валентин Кабашный и Даниил Кириченко.
Так же был награжден Владислав Денисенко, который во время показательного заезда в гите на 200 метров сходу установил новый рекорд харьковского велотрека.
За пять соревновательных дней юношеский чемпионат страны посетило немало специалистов и прославленных ветеранов отечественного велоспорта во главе с заслуженным мастером спорта СССР, победителем Велогонки мира, неоднократным победителем и призером международных соревнований и чемпионатов СССР - Анатолием Старковым.
Медицинское обеспечение данного мероприятия осуществляли бригады 1 отделение Е (Н) МД.
Всего во время чемпионата было 5 обращений, из них 4 госпитализации в медицинские учреждения города.
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